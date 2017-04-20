Григорьев сможет сыграть с "Томью", Михаил Кержаков - под вопросом

Вратарь "Оренбурга" Дмитрий Абакумов и полузащитник Максим Григорьев готовы сыграть в матче 24-го тура чемпионата России против "Томи", сообщает ТАСС со ссылкой на президента клуба Василия Столыпина. Под вопросом участие вратаря Михаила Кержакова и хавбека Романа Воробьева. Оба игрока не смогли сыграть во встрече 23-го тура против "Терека" (2:1), а Абакумов и Григорьев доигрывали через боль.

- Пока неизвестно, сыграет ли Кержаков, медики предпринимают меры, - цитирует ТАСС Столыпина. - Но с ним ничего страшного, может сыграть, а может и не сыграть. Романом тоже медицина занимается, его участие пока тоже под вопросом. У Абакумова и у Григорьева все в порядке, оба в строю и тренируются в общей группе.

Матч "Томь" - "Оренбург" состоится 23 апреля, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.