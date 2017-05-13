Григорьев не сыграет за "Оренбург" против "Локомотива"

Стал известен состав "Оренбурга" на матч 28-го тура чемпионата России против "Локомотива". Бывший хавбек железнодорожников Максим Григорьев не попал в заявку на игру.

Полностью заявка "Оренбурга" выглядит следующим образом: Руденко - Малых, Андреев, Сиваков, Полуяхтов - Парняков, Драгун, Афонин, Георгиев, Лобжанидзе - Дюриш; запасные - Гутор, Жунич, Воробьев, Саная, Нехайчик, Ефремов, Бреев, Коронов, Бордачев, Ойеволе.

Напомним, что за "Локо" с первых минут сыграет 43-летний Дмитрий Лоськов, для которого этот сезон станет рекордным 20-м в чемпионате России.

Матч "Локомотив" - "Оренбург" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.