Григалава провел первую тренировку в составе "Арсенала"

Игроки тульского "Арсенала" провели первые тренировки на втором зимнем сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба. Утреннее полуторачасовое занятие было посвящено беговой и анаэробной работе, а также тактике.

По задумке тренерского штаба футболисты были разделены на две группы. Пока одни отрабатывали модель игры при потере мяча на своей половине, другие – на противоположной стороне наигрывали атакующие комбинации. Через 15 минут задания для групп поменялись. Три вратаря провели отдельное занятие, работая над прыжковой техникой.

Первую полноценную тренировку с туляками провел защитник Гия Григалава, который, по словам главного тренера Сергея Кирьякова и врача Александра Резепова, сможет принять участие в ближайшей товарищеской встрече с "Марибором". Завтра к команде должен присоединиться и полузащитник Никита Бурмистров, который окончательно оправился от травмы и вернется к занятиям в общей группе.