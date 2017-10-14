Грицаенко – о спорных моментах в матче с ЦСКА: "Парни говорят, что был железный пенальти"

Защитник "Краснодара" Алексей Грицаенко подчеркнул, что необходимость пересмотреть спорные моменты, возникшие во время матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. При этом 22-летний россиянин отметил, что находился далеко от эпизодов, поэтому ему сложно что-то говорить по этому поводу.

– Когда Гранквист ушел в атаку, вам стало тяжелее в защите? – вопрос Грицаенко.

– Это обычная ситуация, когда мы проигрываем и терять уже нечего, если в нашем багаже нет очков. А так, естественно, мы остаемся играть "один в один", рискуем. Тут ничего не поделаешь, так надо.

– Было несколько спорных моментов у ворот ЦСКА, где, казалось, должен был быть пенальти. Что скажете?

– Опять же, я точно сказать не могу, так как не был вблизи. Но парни говорят, там железный пенальти. Тем более, вы сказали, там было несколько моментов. Надо смотреть.

– Вы сегодня допустили ряд индивидуальных ошибок на своей половине поля. Это следствие неуверенности?

– Бывает. У меня на этом стадионе первый матч. Это не волнение, тем более, случилось не в начале матча, уже вошел в игру до этого. Просто так сложилось, чисто технический брак.

– Насколько для вас неожиданным было то, что вы будете играть?

– Я знал за 5 дней до матча, что буду играть.

Сыграл ли Натхо рукой? Краснодарцы требовали назначить пенальти//

Мешков правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА//

Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу ЦСКА