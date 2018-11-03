Грегор Балажиц: "В Европе мяч очень быстро перемещается, а в России мы его мучаем"

Защитник "Урала" Грегор Балажиц раскритиковал российский футбол. Словенец выступает в составе клуба из Екатеринбурга с начала 2017 года.

- Мне не нравится, что в России очень много борьбы. Есть инфраструктура, стадионы построили очень красивые, но футбол все равно отстает от европейского, - приводит Justmedia.ru слова Балажица. - Там мяч очень быстро перемещается, а здесь мы его мучаем. И болельщикам от этого тяжело, ведь хочется всегда смотреть красивый футбол, как в лиге чемпионов, но в России такое очень редко бывает.