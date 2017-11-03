Грегор Балажиц: "Тарханов сказал, что поставил меня в нападение в игре с "Динамо"? Я этого не слышал, просто побежал вперед"

Защитник "Урала" Грегор Балажиц после матча 16-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:2) отметил, что больше был бы рад победе команды, а не своим голам. В минувшей игре словенец оформил дубль.

– В конце матча было тяжело, но мы показали характер и сумели вырвать ничью, – сказал для клубной пресс-службы Блажиц. – Сегодня мы играли не так, как раньше. Смотрелись плохо, но так бывает, мы же тоже люди. Такие дни бывают, нам нужно забыть этот матч и идти дальше.

Мой дубль? Конечно, это неожиданность. Мои шансы на взятие ворот всегда происходят во время стандартных положений. Мне очень приятно, но еще приятнее было бы, если бы команда победила. Тем не менее, думаю, все будет хорошо.

Тарханов сказал, что в конце выдвинул меня в нападение? Не знаю, я просто побежал вперед (улыбается). Возможно, он мне и показывал идти в атаку, но я этого не видел, просто сам пошел вперед. Было много стандартных положений, поэтому я задержался в атаке. Просто верил, что может что-то выйти, и я рад такому исходу.

Являюсь третьим бомбардиром команды? Впервые в карьере оформил дубль, но мне важнее победы команды. Защитнику голы тоже нужны для уверенности в себе, это приятно. Я не думаю о том, что к концовке сезона стану лучшим бомбардиром "Урала" (улыбается). Этот результат – плоды моей работы, но нужно оставаться скромным и двигаться вперед. Перед стартом сезона я поставил перед собой задачу забить пять голов, но если я забью оставшиеся два – не остановлюсь на этом.

Трансляция матча "Урал" – "Динамо" //

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