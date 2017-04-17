Грегор Балажиц: "Менталитет России и Украины в футболе одинаковый"

Защитник "Урала" Грегор Балажиц отметил, что не видит принципиальной разницы между украинским и российским футболом. К екатеринбуржцам словенец присоединился этой зимой, а с 2011 по 2014 год защищал цвета львовских "Карпат".

– На Украине у людей совсем другой менталитет, – цитирует официальный сайт "Урала" Балажица. – Он сильно отличается от европейского. К этому тоже надо привыкнуть. На Украине у меня была своя машина со словенскими номерами. Полицейские меня постоянно останавливали, что-то выдумывали, требовали платить деньги. "Чудили" только так! Иногда меня проверяли на наличие в крови алкоголя. Надо было просто дыхнуть в лицо полицейскому. Раньше такого не видел.

– Многие говорят про то, что чемпионаты Украины и России похожи. А в чем разница?

– Думаю, это очень похожие чемпионаты. Менталитет в футболе Украины и России одинаковый. Мне трудно назвать какие-то отличия. Поэтому мне не надо адаптироваться в чемпионате России, потому что четыре года играл на Украине.