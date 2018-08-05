Грегор Балажиц: "Игрокам "Урала" необходимо собрать силы и быть мужиками"

Защитник "Урала" Грегор Балажиц после матча 2-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) отметил, что команда могла завершить игру иначе. По его словам, игроки должны забыть о поражении и двигаться дальше.

- Могли, конечно, по-другому закончить этот матч, и очень жалко за потерянные очки дома, - приводит пресс-служба "Урала" слова Балажица. - Казалось, вот мы повели в первом тайме, но во втором тайме плохо начали и получили ответный гол. Не пускали "Краснодар" и не давали им больших шансов, но наша команда не забила, а они забили два и победили.

Настроение не может быть хорошим. Но мы профессионалы, мы должны двигаться вперед. Надо смотреть дальше. С "Динамо" нужно брать очки. Необходимо собрать силы и быть мужиками.