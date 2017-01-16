Грасия с "Рубином" хочет посетить матч "Малаги"

Сегодня "Рубин" начнет первый предсезонный сбор в испанском Сотогранде. Как стало известно корреспонденту "СЭ", главный тренер казанцев Хави Грасия хочет посетить с командой матч 18-го тура чемпионата Испании между "Малагой" и "Реал Сосьедадом", но окончательное решение по этому поводу еще не принято. Напомним, что до прихода в "Рубин" Грасия возглавлял "анчоусов".

Отметим, что вместе с командой на сбор отправилось 27 игроков. Нападающий Максим Лестьенн и полузащитник Янн М`Вила присоединятся к казанцам в Испании. Первый сбор "Рубина" продлится до 26 января. (Артур ЕНИКЕЕВ)