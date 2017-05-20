Грасия может сменить "Рубин" на "Севилью"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия летом может стать наставником "Севильи", утверждает El Desmarque. Согласно источнику, 47-летний специалист давно входит в шорт-лист клуба из Андалусии, а в связи с вероятным уходом Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины шансы наставника казанцев возглавить "Севилью" возросли.

Отмечается, что ускорить уход Грасии из "Рубина" могут "внутренние конфликты, которые существуют в клубе". При этом отмечается, что возвращению тренера в Испанию может помешать его высокая зарплата в российской команде – около 4 миллионов евро в год.

Контракт Грасии с "Рубином" действует до лета 2020 года. Перед заключительным туром чемпионата России казанцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице.