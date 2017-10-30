Гранквист вышел на первое место по количеству сыгранных минут за "Краснодар"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист вышел в лидеры клуба по количеству проведенных на поле минут, сообщает официальный сайт команды. Швед провел весь матч 15-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:1).
В этом списке Гранквист обошел полузащитник Жоаузинью. На счету шведа 14 863 сыгранные минуты, не считая компенсированного времени. В этом сезоне он провел 19 игр за клуб, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
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https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130290