Гранквист вышел на первое место по количеству сыгранных минут за "Краснодар"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист вышел в лидеры клуба по количеству проведенных на поле минут, сообщает официальный сайт команды. Швед провел весь матч 15-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:1).

В этом списке Гранквист обошел полузащитник Жоаузинью. На счету шведа 14 863 сыгранные минуты, не считая компенсированного времени. В этом сезоне он провел 19 игр за клуб, забил два мяча и отдал три голевые передачи.