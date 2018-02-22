17:11 22 февраля | Футбол — РФПЛ

Гранквист сыграет опорника в матче "Краснодар" - "Русенборг"


"Краснодар" в своем официальном Твиттере объявил состав команды на товарищеский матч против "Русенборга". Отметим, что в опорной зоне у "быков" сыграет Андреас Гранквист, также с первых минут на поле выйдут защитники Алексей Грицаенко и Игорь Калинин.

Состав команды выглядит следующим образом: Синицын – Калинин, Мартынович, Грицаенко, Петров – Шатов, Гранквист, Перейра – Классон, Мамаев – Смолов.

Запасные: Ещенко, Шишкин, Янбаев, Жоаозиньо, Иван, Сперцян.

"СЭ" проведет трансляцию встречи

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