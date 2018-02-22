Гранквист сыграет опорника в матче "Краснодар" - "Русенборг"

"Краснодар" в своем официальном Твиттере объявил состав команды на товарищеский матч против "Русенборга". Отметим, что в опорной зоне у "быков" сыграет Андреас Гранквист, также с первых минут на поле выйдут защитники Алексей Грицаенко и Игорь Калинин.

Состав команды выглядит следующим образом: Синицын – Калинин, Мартынович, Грицаенко, Петров – Шатов, Гранквист, Перейра – Классон, Мамаев – Смолов.

Запасные: Ещенко, Шишкин, Янбаев, Жоаозиньо, Иван, Сперцян.

Боевой состав на спарринг #КраснодарРусенборг выставляет Игорь Шалимов! Но и сегодня не без сюрприза 👉 в опорной зоне Андреас Гранквист!



В запасе у "быков": Ещенко (В), Шишкин, Янбаев, Жоаозиньо, Иван, Сперцян. pic.twitter.com/cHKYGTue7l – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 февраля 2018 г.

"СЭ" проведет трансляцию встречи