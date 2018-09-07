Гранквист получил награду от РФС

РФС в Твиттере сообщил, что бывший защитник и капитан "Краснодара" Андреас Гранквист получил приз одному из 33 лучших игроков чемпионата России-2017/18. 33-летний швед этим летом на правах свободного агента перешел в родной "Хельсингборг", в котором начинал профессиональную карьеру.

Гранквист выступал за "быков" с 2013 по 2018 год. За это время он принял участие в 134 матчах, забив 3 гола.

Награда нашла своего героя🎉🎉🎉

Еще летом РФС назвал имена 33 лучших игроков РФПЛ сезона 2017/18, несмотря на то, что Андреас Гранквист ("Краснодар") больше не играет в РПЛ, он спустя время получил свою награду!

Поздравляем Андреаса и желаем ему дальнейших успехов в карьере. pic.twitter.com/gnAPXk93wD – РФС (@official_rfs) 7 сентября 2018 г.

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