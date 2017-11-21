Гранквист обошел Ибрагимовича в борьбе за звание лучшего игрока Швеции

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист признан лучшим футболистом Швеции этого года, сообщает пресс-служба местной федерации футбола. Награда была вручена футболисту на торжественной церемонии с Стокгольме в понедельник.

Отметим, с 2007 по 2016 года лучшим футболистом Швеции признавался нападающий Златан Ибрагимович. В марте он получил травму в матче за "Манчестер Юнайтед" и вернулся на поле только на этих выходных. Нападающий объявил о завершении карьеры в сборной.

Гранквист в этом году провел 9 матчей в составе сборной Швеции. Команда пробилась на чемпионат мира-2018, обыграв в стыковых матчах Италию (1:0, 0:0).