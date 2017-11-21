01:40 | Футбол — РФПЛ

Гранквист обошел Ибрагимовича в борьбе за звание лучшего игрока Швеции

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Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист признан лучшим футболистом Швеции этого года, сообщает пресс-служба местной федерации футбола. Награда была вручена футболисту на торжественной церемонии с Стокгольме в понедельник. 

Отметим, с 2007 по 2016 года лучшим футболистом Швеции признавался нападающий Златан Ибрагимович. В марте он получил травму в матче за "Манчестер Юнайтед" и вернулся на поле только на этих выходных. Нападающий объявил о завершении карьеры в сборной.

Гранквист в этом году провел 9 матчей в составе сборной Швеции. Команда пробилась на чемпионат мира-2018, обыграв в стыковых матчах Италию (1:0, 0:0).

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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inspire

было б удивительно если б выбрали не его ... сборная пробилась на ЧМ вынеся в стыках Италию, явного лидера нет, кто ж лучший, как не капитан?

02:22

Tribunal Z

Молодец!

02:09