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Гранит Джака: "Мне есть чему поучиться у Езила, Касорлы и Санчеса"

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Новичок "Арсенала" Гранит Джака признался, что старается многому научиться у партнеров по команде Месута Езила, Алексиса Санчеса и Санти Касорлы. Также он отметил, что у него нет времени наслаждаться переходом в стан "канониров", так как нужно усердно работать на тренировках.

– Должен признать, что первые несколько дней в "Арсенале" выдались нервными, – цитирует Appenzeller Zeitung Джаку. – Было непривычно выходить на тренировку вместе с игроками мирового класса. Езил, Санчес и Касорла, например, огромные личности. Несмотря на то что клуб потратил большие деньги на мой трансфер, есть еще очень много, чему я могу научиться у них во всех аспектах. Например, такие вещи, как их трудовая этика и амбиции, впечатляют. Нельзя себе позволить почивать на лаврах, иначе вмиг окажешься на скамейке.

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