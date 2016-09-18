Гранат – в старте "Ростова" на матч с "Краснодаром"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч 7-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Отметим, что в запасе остался Дмитрий Полоз. Место в воротах займет Сослан Джанаев, пропустивший пять голов в игре Лиги чемпионов с "Баварией". Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

"Ростов": Джанаев – Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Думбья.

Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"