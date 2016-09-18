19:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гранат – в старте "Ростова" на матч с "Краснодаром"

0
0
0
2

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч 7-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Отметим, что в запасе остался Дмитрий Полоз. Место в воротах займет Сослан Джанаев, пропустивший пять голов в игре Лиги чемпионов с "Баварией". Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

"Ростов": Джанаев – Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Думбья.

Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

zema1905

Блин, Гацкан - только без удалений.

19:36

Басист

Папа Сенегальский - жертва лимита. А Думбик Мюнхеном заслужил место в старте, без вопросов!

19:35

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ