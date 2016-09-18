Гранат – в старте "Ростова" на матч с "Краснодаром"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч 7-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Отметим, что в запасе остался Дмитрий Полоз. Место в воротах займет Сослан Джанаев, пропустивший пять голов в игре Лиги чемпионов с "Баварией". Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
"Ростов": Джанаев – Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Думбья.
Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"
Наш состав на матч #КраснодарРостов pic.twitter.com/nAZrGMDBeJ– Football Club Rostov (@rostovfc) 18 сентября 2016 г.
zema1905
Блин, Гацкан - только без удалений.
19:36
Басист
Папа Сенегальский - жертва лимита. А Думбик Мюнхеном заслужил место в старте, без вопросов!
19:35