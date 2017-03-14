Гранат успешно прооперирован

Защитник "Ростова" Владимир Гранат сегодня был прооперирован в одной из немецких клиник, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что операция прошла успешно.
Напомним, что футболист в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) получил перелом ключицы со смещением и выбыл до конца сезона.
Защитник нашей команды Владимир Гранат прооперирован в одной из немецких клиник. Операция прошла успешно. #мыРостов pic.twitter.com/eKxwwPffVw– Football Club Rostov (@rostovfc) 14 марта 2017 г.
werder63
О! Всплыли лица! Не Ибра! Это Мхитарян! 100 проц!
14:50
werder63
Его, по-моему, Ибрагимович толкнул слева, около штрафной Ростова, но могу ошибаться. Эпизод стоит перед глазами, но лиц нет!)
14:49
pexi28
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14:48
sedula
Неужели в России не могут оперировать такие травмы? Где импортозамещение?
14:39