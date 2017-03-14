Гранат успешно прооперирован

Защитник "Ростова" Владимир Гранат сегодня был прооперирован в одной из немецких клиник, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что операция прошла успешно.

Напомним, что футболист в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) получил перелом ключицы со смещением и выбыл до конца сезона.