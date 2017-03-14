14:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гранат успешно прооперирован

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Защитник "Ростова" Владимир Гранат сегодня был прооперирован в одной из немецких клиник, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что операция прошла успешно.

Напомним, что футболист в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) получил перелом ключицы со смещением и выбыл до конца сезона.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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werder63

О! Всплыли лица! Не Ибра! Это Мхитарян! 100 проц!

14:50

werder63

Его, по-моему, Ибрагимович толкнул слева, около штрафной Ростова, но могу ошибаться. Эпизод стоит перед глазами, но лиц нет!)

14:49

pexi28

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14:48

sedula

Неужели в России не могут оперировать такие травмы? Где импортозамещение?

14:39

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Материалы других СМИ