Гранат присоединится к "Рубину" на сборе в Сочи сегодня вечером

Защитник "Рубина" Владимир Гранат присоединится к команде сегодня вечером после медицинского обследования, информирует пресс-служба казанского клуба. Ранее команда отправилась в Сочи, где будет готовиться ко встрече 22-го тура чемпионата России против "Тосно".

Напомним, что на сбор отправились 22 футболиста казанской команды.

Встреча "Тосно" – "Рубин" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.