Гранат и Кудряшов присоединятся к "Рубину" 15 июля

Защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов, которые выступали в составе сборной России на чемпионате мира, присоединятся к "Рубину" 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Форвард Сердар Азмун, представлявший на турнире Иран, присоединится к команде 11 июля.

Напомним, "Рубин" проводит сборы в Австрии. Подготовка к новому сезону завершится у клуба 21 июля. Первый матч в новом розыгрыше чемпионата России команда проведет 29 июля – соперником по домашней игре будет "Краснодар".

Таблица переходов РФПЛ //

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