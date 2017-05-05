Гранат и Калачев в составе "Ростова" полетели на матч с "Арсеналом"

В составе "Ростова" на матч 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" отправились защитник Владимир Гранат и полузащитник Тимофей Калачев, информирует Don24.ru. Оба футболиста полностью оправились от своих повреждений.

Напомним, Гранат получил тяжелую травму – перелом ключицы – в домашнем матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1), а Калачев повредил колено в недавней встрече чемпионата России против "Спартака" (3:0).

Напомним, что игра "Арсенал" – "Ростов" состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.