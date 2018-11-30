Градусники на любой вкус. "Енисей" готовится к матчу с "Ахматом"

"Енисей" в своем официальном Твиттере опубликовал картинку, на которой изображены различные градусники. Так красноярский клуб охарактеризовал ситуацию с непростыми погодными условиями, которые могут иметь место во время матча 16-го тура премьер-лиги против "Ахмата".
- Готовимся к матчу "Енисей" - "Ахмат", - так подписал картинку официальный Твиттер "Енисея".
Готовимся к матчу #ЕнисейАхмат pic.twitter.com/limk8I16O8– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 ноября 2018 г.
Напомним, на прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" решение было отменено и проведение игры назначили на открытом воздухе.
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