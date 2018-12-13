Госдума поддержала проект о рекламе пива во время спортивных трансляций

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о продлении размещения рекламы пива во время трансляций спортивных мероприятий после 1 января 2019 года, сообщает "РИА Новости".

Депутат "Единой России" Антон Горелкин, который является автором этого законопроекта, заявил, что на текущий момент законодательство разрешает размещат рекламу пива отдельными способами. Это предполагает под собой рекламу при проведении трансляций в прямом эфире или в записи спортивных состязаний. Исключение составляют детско-юношеские мероприятия, а также в печатных изданиях и на теле– и радиоканалах, специализирующихся на сообщениях и материалах спортивного характера. Такая возможность введена с 2014 года и действует до 1 января 2019 года.

Данный документ предлагает продлить срок действий вышеуказанных правил и после установленной даты. Проект также предусматривает возможность распространения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на телевидении и радио в ночное время с 23.00 до 07.00 часов по местному времени.

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