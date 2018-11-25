Горшков – о ситуации между Семаком и Маркизио: "Это обычная вещь для топ-клубов"

Бывший капитан "Зенита" Александр Горшков прокомментировал "СЭ" ситуацию, которая сложилась между полузащитником сине-бело-голубых Клаудио Маркизио и главным тренером Сергеем Семаком. В конце матча 15-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:0) между итальянцем, оставшимся в запасе, и россиянином на скамейке произошел разговор, в результате которого оба остались недовольны.

– Ничего неожиданного в этом не вижу, – заявил Горшков. – Такие ситуации возникают в топ-клубах, где собрано много игроков высокого уровня. Тренер и футболист во всем разберутся. (Евгений Белоусов)​

Семак и Маркизио: что произошло на скамейке "Зенита"? //

Сергей Семак: "Маркизио отказался выходить на замену? Вам показалось"