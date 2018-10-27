Горлукович, Ковтун и Филимонов сыграют за сборную России против "Крыльев Советов"

28 октября в Самаре состоится официальное открытие обновленного поля стадиона "Металлург", сообщает официальный сайт "Крыльев Советов". На нем сыграют ветераны самарцев и сборной России.

За сборную России сыграют такие известные игроки как Александр Мирзоян, Сергей Горлукович, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Валерий Шмаров, Эрик Яхимович, Александр Шмарко, Эдуард Маркаров, Дмитрий Ананко, Олег Корнаухов, Валерий Кечинов, Альберт Осколков и Александр Филимонов.

В составе "Крыльев" выйдут Юрий Шишкин, Василий Мазур, Андрей Резанцев, Андрей Чебураев, Иван Седенков, Антон Бобер, Александр Орешников, Сергей Виноградов, Нериус Бараса, Рустям Фахрутдинов, Сергей Шмонин, Динар Шарипов, Владимир Филиппов, Равиль Валиев, Сергей Корчагин, Владимир Маклашов, Олег Гордеев.

Эта игра начнется сразу после матча молодежных составов "Крыльев" и "Зенита", который пройдет на втором поле "Металлурга".

"Металлург" был домашней ареной "Крыльев" с момента строительства, с этого года команда переехала на стадион ЧМ-2018 "Самара Арена".