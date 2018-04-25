Горлукович - игрокам "Спартака": "Бейтесь за человека, при котором добились золота!"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович призвал футболистов клуба биться за главного тренера клуба Массимо Карреру.

– Что происходит со "Спартаком"? Красно-белые сдулись?

– Не драматизируйте. Просто команда вышла немного из-под контроля.

– Недоработка Карреры?

– Я считаю, что игроки сейчас должны наконец-то собраться после трех поражений и биться в оставшихся матчах за тренера. Каррера, на секундочку, их чемпионами сделал! Все зависит от футболистов. Бейтесь за человека, при котором вы добились золота!

– Каррера, значит, не ошибается?

– Даже если и делает какие-то ошибки при определении состава, у ребят должно появиться самолюбие. Нельзя играть с недонастроем! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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