Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перешел в "Тюмень" на правах аренды, сообщает сайт армейцев. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019.
"Тюмень" занимает 18-е место в Олимп-ФНЛ с 24 очками после 24 туров.
В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл в трех матчах за ЦСКА и отдал одну голевую передачу.
⚡✍ Автор первого в истории гола на #ВЭБарена Астемир Гордюшенко завершит сезон в Тюмени https://t.co/xbaH8fsZEE pic.twitter.com/yLiUv8myLI– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 января 2019 г.
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