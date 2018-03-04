Горан Чаушич: "Не могу комментировать момент в концовке. В Грозном бывают разные ситуации"

Полузащитник "Арсенала" Горан Чаушич не стал комментировать спорный момент в концовке матча 21-го тура чемпионата России с "Ахматом", который предшествовал единственному голу (1:0). Кроме того, Чаушич заявил, что погодные условия были тяжелыми.

– Какие впечатления от такой чудесной концовки?

– Была очень тяжелая игра, заснеженное поле. В первом тайме у меня был прекрасный момент, когда я мог забить, но не забил. Хорошо, что получилось на последних минутах.

– О моменте в первом тайме. Чего тогда не хватило, чтобы забить?



– Мне казалось, что я хорошо контролировал мяч, но поле было тяжелым. Наверное, немного не хватило концентрации. Да, нужно было ударить лучше, тогда бы забил.



– Гол в концовке вызвал много споров, даже возникла небольшая драка. Игроки "Ахмата" говорят, что надо было оставить мяч, не играть. Что думаете по этому поводу?



– У меня нет комментариев по этому поводу. Вы сами знаете, какие ситуации бывают, когда вы играете в Грозном (Петр ПОРТЯНСКИЙ).