Горан Алексич: "Я очень рад вернуться в "Амкар"

Сербский специалист Горан Алексич пополнил тренерский штаб "Амкара". Обладатель тренерской лицензии УЕФА "PRO" будет работать ассистентом главного тренера пермяков Гаджи Гаджиева. Алексич с 2009 года был координатором программы развития молодежного футбола "Амкара", а в 2011 и 2012 годах занимал должности старшего тренера и спортивного директора клуба соответственно.

– Я очень рад вновь вернуться в "Амкар" – клуб, с которым меня очень многое связывает, – приводит пресс-служба пермяков слова Алексича. – Я счастлив работать в штабе Гаджи Гаджиева. Надеюсь многому у него научиться.

С 2013 по 2015 год Алексич работал главным тренером женского футбольного клуба "Звезда-2005". Под его руководством пермские футболистки дважды становились чемпионками России и дважды выигрывали Кубок страны. Последним местом работы сербского специалиста был клуб китайской суперлиги "Чангчун Йатай".

Основной задачей Горана Алексича станет индивидуальная работа с футболистами.

- Стратегия сегодняшнего "Амкара" – находить молодые таланты и развивать их, - цитирует пресс-служба клуба исполнительного директора команды Дениса Малова. - Поэтому нашему тренерскому штабу нужен специалист, знающий, как развивать сильные качества футболистов и подтягивать слабые. Знания и опыт Горана наверняка помогут как игрокам основного состава, так и нашей молодежи, которым зачастую не хватает самой малости, чтобы заиграть в чемпионате России.