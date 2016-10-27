Гончаренко зимой может пройти стажировку в "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко зимой может отправиться в расположение "Манчестер Сити", где пройдет стажировку. В июле клубы заключили соглашение о сотрудничестве после перехода в состав "горожан" полузащитника уфимской команды Александра Зинченко.

- Все моменты по соглашению будут в зимний перерыв: кто-то поедет на стажировку, кто-то с кем-то сыграет, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - Мы сейчас большое внимание уделяем киберфутболу. Мы пытаемся сделать матч нашего игрока против представителя "Сити". Мы надеемся, что кто-то из детских тренеров посетит "Сити", плюс это, естественно, медицинский штаб. Повторю, это запланировано на зимний перерыв. Стажировка Гончаренко в "Сити"? Я хотел бы промолчать об этом, но это один из вариантов, что Виктор Михайлович может посетить "Сити" и пообщаться с Гвардьолой.