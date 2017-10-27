Гончаренко жестко поговорил с Васиным в перерыве матча с "Арсеналом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко жестко поговорил с защитником команды Виктором Васиным после первого тайма гостевого матча 15-го тура против "Арсенала". На перерыв команды ушли при счете 0:0.

- Была довольна жесткая беседа между Гончаренко и Васиным. К защитнику у главного тренера ЦСКА, по всей видимости, накопилось наибольшее количество претензий. Не стал вслушиваться, на предмет чего был разговор. Но он был довольно долгим и откровенным, - сказал комментатор встречи Егор Серов.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА