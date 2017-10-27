20:53 | Футбол — РФПЛ

Гончаренко жестко поговорил с Васиным в перерыве матча с "Арсеналом"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко жестко поговорил с защитником команды Виктором Васиным после первого тайма гостевого матча 15-го тура против "Арсенала". На перерыв команды ушли при счете 0:0.

- Была довольна жесткая беседа между Гончаренко и Васиным. К защитнику у главного тренера ЦСКА, по всей видимости, накопилось наибольшее количество претензий. Не стал вслушиваться, на предмет чего был разговор. Но он был довольно долгим и откровенным, - сказал комментатор встречи Егор Серов.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

Арсенал Т - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Рус22

Васин выпадает из схемы Батэ и Уфы))

21:25

igogohruhru

надо было лучше поговорить с Кучаевым

21:23

Spartak-Online1

...

21:06

Spartak-Online1

Васин -это даже не Петкович))

21:06