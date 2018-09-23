Гончаренко vs Каррера: первая ничья

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 8-го тура РПЛ.

Виктор Гончаренко и Массимо Каррера в пятый раз встретились в чемпионате России и впервые не смогли выявить победителя.

Ранее каждый из тренеров выиграл по две встречи. Причем первый успех пришел к белорусскому специалисту в первом матче, когда он руководил "Уфой". (Кирилл Бурдаков)

Противостояние Виктора Гончаренко и Массимо Карреры

Дата Команда Гончаренко Команда Карреры Стадион Счет 25.09.2016 Уфа Спартак Открытие Арена 1:0 30.04.2017 ЦСКА Спартак ВЭБ Арена 1:2 12.08.2017 ЦСКА Спартак ВЭБ Арена 2:1 10.12.2017 ЦСКА Спартак Открытие Арена 0:3 23.09.2018 ЦСКА Спартак ВЭБ Арена 1:1

Итого: +2=1-2, мячи 5-7.​

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