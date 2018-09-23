22:05 | Футбол — РПЛ

Гончаренко vs Каррера: первая ничья

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ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 8-го тура РПЛ.

Виктор Гончаренко и Массимо Каррера в пятый раз встретились в чемпионате России и впервые не смогли выявить победителя.

Ранее каждый из тренеров выиграл по две встречи. Причем первый успех пришел к белорусскому специалисту в первом матче, когда он руководил "Уфой". (Кирилл Бурдаков)

Противостояние Виктора Гончаренко и Массимо Карреры

Дата

Команда Гончаренко

Команда Карреры

Стадион

Счет

25.09.2016

Уфа

Спартак

Открытие Арена

1:0

30.04.2017

ЦСКА

Спартак

ВЭБ Арена

1:2

12.08.2017

ЦСКА

Спартак

ВЭБ Арена

2:1

10.12.2017

ЦСКА

Спартак

Открытие Арена

0:3

23.09.2018

ЦСКА

Спартак

ВЭБ Арена

1:1

Итого: +2=1-2, мячи 5-7.​

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ЦСКА – Спартак М

 

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