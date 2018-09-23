Гончаренко vs Каррера: первая ничья

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 8-го тура РПЛ.
Виктор Гончаренко и Массимо Каррера в пятый раз встретились в чемпионате России и впервые не смогли выявить победителя.
Ранее каждый из тренеров выиграл по две встречи. Причем первый успех пришел к белорусскому специалисту в первом матче, когда он руководил "Уфой". (Кирилл Бурдаков)
Противостояние Виктора Гончаренко и Массимо Карреры
|
Дата
|
Команда Гончаренко
|
Команда Карреры
|
Стадион
|
Счет
|
25.09.2016
|
Уфа
|
Спартак
|
Открытие Арена
|
1:0
|
30.04.2017
|
ЦСКА
|
Спартак
|
ВЭБ Арена
|
1:2
|
12.08.2017
|
ЦСКА
|
Спартак
|
ВЭБ Арена
|
2:1
|
10.12.2017
|
ЦСКА
|
Спартак
|
Открытие Арена
|
0:3
|
23.09.2018
|
ЦСКА
|
Спартак
|
ВЭБ Арена
|
1:1
Итого: +2=1-2, мячи 5-7.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам