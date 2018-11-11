Гончаренко впервые обыграл "Зенит"

Победа над "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России стала для Виктора Гончаренко первой в карьере. Ранее главный тренер ЦСКА встречался с питерцами в девяти встречах, пять из которых завершились вничью, а четыре в пользу сине-бело-голубых. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Виктора Гончаренко против "Зенита"
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб Гончаренко
|
Тренер "Зенита"
|
Город
|
Счет
|
21.10.2008
|
ЛЧ
|
БАТЭ
|
Дик Адвокат
|
Санкт-Петербург
|
1:1
|
05.11.2008
|
ЛЧ
|
БАТЭ
|
Дик Адвокат
|
Минск
|
0:2
|
15.05.2014
|
ЧР
|
Кубань
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Краснодар
|
1:4
|
26.07.2015
|
ЧР
|
Урал
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Екатеринбург
|
1:4
|
06.08.2016
|
ЧР
|
Уфа
|
Мирча Луческу
|
Уфа
|
0:0
|
30.11.2016
|
ЧР
|
Уфа
|
Мирча Луческу
|
Санкт-Петербург
|
0:2
|
04.03.2017
|
ЧР
|
ЦСКА
|
Мирча Луческу
|
Москва
|
0:0
|
22.10.2017
|
ЧР
|
ЦСКА
|
Роберто МАНЧИНИ
|
Москва
|
0:0
|
29.04.2018
|
ЧР
|
ЦСКА
|
Роберто Манчини
|
Санкт-Петербург
|
0:0
|
11.11.2018
|
ЧР
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
Москва
|
2:0
+1=5-4, мячи 5-13.