Гончаренко впервые обыграл "Зенит"

Победа над "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России стала для Виктора Гончаренко первой в карьере. Ранее главный тренер ЦСКА встречался с питерцами в девяти встречах, пять из которых завершились вничью, а четыре в пользу сине-бело-голубых. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Виктора Гончаренко против "Зенита"

Дата Турнир Клуб Гончаренко Тренер "Зенита" Город Счет 21.10.2008 ЛЧ БАТЭ Дик Адвокат Санкт-Петербург 1:1 05.11.2008 ЛЧ БАТЭ Дик Адвокат Минск 0:2 15.05.2014 ЧР Кубань Андре Виллаш-Боаш Краснодар 1:4 26.07.2015 ЧР Урал Андре Виллаш-Боаш Екатеринбург 1:4 06.08.2016 ЧР Уфа Мирча Луческу Уфа 0:0 30.11.2016 ЧР Уфа Мирча Луческу Санкт-Петербург 0:2 04.03.2017 ЧР ЦСКА Мирча Луческу Москва 0:0 22.10.2017 ЧР ЦСКА Роберто МАНЧИНИ Москва 0:0 29.04.2018 ЧР ЦСКА Роберто Манчини Санкт-Петербург 0:0 11.11.2018 ЧР ЦСКА Сергей Семак Москва 2:0

+1=5-4, мячи 5-13.

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