21:12 | Футбол — РПЛ

Гончаренко впервые обыграл "Зенит"

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Победа над "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России стала для Виктора Гончаренко первой в карьере. Ранее главный тренер ЦСКА встречался с питерцами в девяти встречах, пять из которых завершились вничью, а четыре в пользу сине-бело-голубых. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Виктора Гончаренко против "Зенита"

Дата

Турнир

Клуб Гончаренко

Тренер "Зенита"

Город

Счет

21.10.2008

ЛЧ

БАТЭ

Дик Адвокат

Санкт-Петербург

1:1

05.11.2008

ЛЧ

БАТЭ

Дик Адвокат

Минск

0:2

15.05.2014

ЧР

Кубань

Андре Виллаш-Боаш

Краснодар

1:4

26.07.2015

ЧР

Урал

Андре Виллаш-Боаш

Екатеринбург

1:4

06.08.2016

ЧР

Уфа

Мирча Луческу

Уфа

0:0

30.11.2016

ЧР

Уфа

Мирча Луческу

Санкт-Петербург

0:2

04.03.2017

ЧР

ЦСКА

Мирча Луческу

Москва

0:0

22.10.2017

ЧР

ЦСКА

Роберто МАНЧИНИ

Москва

0:0

29.04.2018

ЧР

ЦСКА

Роберто Манчини

Санкт-Петербург

0:0

11.11.2018

ЧР

ЦСКА

Сергей Семак

Москва

2:0

+1=5-4, мячи 5-13.

ЦСКА - Зенит

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