Гончаренко ругается с игроками "Рубина". Видео

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на высоких тонах пообщался с игроками "Рубина" в матче 4-го тура чемпионата России. Инцидент произошел после того, как армейцы не сыграли в рамках fair play.

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков выбросил мяч за боковую линию с просьбой паузы для кого-то из полевых игроков, армейцы его "Рубину" не вернули, после полузащитник грубо снес с ног Георгия Щенникова.

Недовольные игроки казанцев на протяжении минуты спорили с наставником армейцев, несмотря на действия арбитра.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"