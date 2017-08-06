Гончаренко ругается с игроками "Рубина". Видео

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на высоких тонах пообщался с игроками "Рубина" в матче 4-го тура чемпионата России. Инцидент произошел после того, как армейцы не сыграли в рамках fair play.
Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков выбросил мяч за боковую линию с просьбой паузы для кого-то из полевых игроков, армейцы его "Рубину" не вернули, после полузащитник грубо снес с ног Георгия Щенникова.
Недовольные игроки казанцев на протяжении минуты спорили с наставником армейцев, несмотря на действия арбитра.
Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"
Вот это нервы! Даже Рыжиков встрепенулся #ЦСКАРубин pic.twitter.com/mlAlYxH26h– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 6 августа 2017 г.
Whyborn
В словесной перепалке пострадали три-четыре игрока рубина и кто-то из их тренерского штаба, на восстановление игрокам рубина потребовалось 92 секунды и немного водички.
20:09 6 августа
hant64
Ему бы не с игроками соперника препираться, а лучше бы подумал, как игру команде вернуть. Не её, игры этой. Рубин, конечно, даже в таком состоянии, вначале отстройки Бердыевым, не подарок, но ЦСКА претендует на выход в группу ЛЧ, и априори с Рубином должен лучше выглядеть. Но, думаю, молодые мальчики из Швейцарии на амбициях ЦСКА поставят крест (с такой игрой армейцев, даже сомнений нет). Нужен резкий качественный скачок, но за счёт чего это можно сделать, как-то не просматривается.
19:40 6 августа
199
Пони ошалели совсем.
19:39 6 августа
Challenger
Вся страна за Рубин! Кончайте это недоразумение
18:54 6 августа