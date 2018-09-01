18:47 | Футбол — РПЛ

Гончаренко рассказал о проблемах ЦСКА в обороне


Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко заявил, что проблемы армейцев в обороне связаны с обновлением состава. Сегодня красно-синие разгромили "Урал" (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.

- В атаке сыграли очень хорошо, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Но вижу много проблем в защите. Это меня не радует, надо устранять подобные вещи перед Лигой чемпионов. Мы играем для болельщиков, а они любят такие игры  - с обилием моментов и быстрых атак.

Проблемы в обороне связаны с обновлением состава. Это касается и полузащиты, и нападения. 

ЦСКА - Урал

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