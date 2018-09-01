16:25 | Футбол — РПЛ

Гончаренко рассказал, когда Обляков сыграет за ЦСКА


Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко заявил, что новичок команды полузащитник Иван Обляков, возможно, выйдет на замену в матче 6-го тура РПЛ против "Урала". 20-летний россиянин вчера присоединился к армейскому клубу.

- Это не первый наш матч в подобном сочетании, мы провели много тренировок, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Мне хорошо известны возможности Облякова. Он мог бы сыграть и с первых минут. Есть вероятность, что он выйдет на замену.

Как победить "Урал"? Нам надо правильно располагаться в позиционном нападении и быстро возвращать мяч при потерях . Сейчас сложно оценить готовность к Лиге чемпионов. Хорошо, что у нас широкая обойма. Теперь главное, чтобы мы нащупали взаимодействия. 

ЦСКА - Урал

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