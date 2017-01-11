18:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гончаренко проведет командное собрание с игроками ЦСКА

0
0
0
3

Сегодня на сборе ЦСКА в Кампоаморе состоится первое командное собрание, которое проводит новый главный тренер Виктор Гончаренко. Оно пройдет после вечерней тренировки, посвященной упражнениям в тренажерном зале и беговой работе на полях для гольфа. Напомним, что в Испании на первом сборе армейцы работают в двухразовом режиме. (Дмитрий СИМОНОВ)

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

sb1006

Обычно, все собрания в клубах проходят в рабочем порядке и не являются знаменательным событием.

19:21

Der schwein

miker65 Надеюсь, Гончаренко озвучит игрокам на этом собрании, что задачу попасть в Лигу Чемпионов никто не снимал. 19:03--------- может всё же хватит продолжать рекорд Игоряна )))

19:19

miker65

Надеюсь, Гончаренко озвучит игрокам на этом собрании, что задачу попасть в Лигу Чемпионов никто не снимал.

19:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ