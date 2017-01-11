Гончаренко проведет командное собрание с игроками ЦСКА

Сегодня на сборе ЦСКА в Кампоаморе состоится первое командное собрание, которое проводит новый главный тренер Виктор Гончаренко. Оно пройдет после вечерней тренировки, посвященной упражнениям в тренажерном зале и беговой работе на полях для гольфа. Напомним, что в Испании на первом сборе армейцы работают в двухразовом режиме. (Дмитрий СИМОНОВ)
sb1006
Обычно, все собрания в клубах проходят в рабочем порядке и не являются знаменательным событием.
19:21
Der schwein
miker65 Надеюсь, Гончаренко озвучит игрокам на этом собрании, что задачу попасть в Лигу Чемпионов никто не снимал. 19:03--------- может всё же хватит продолжать рекорд Игоряна )))
19:19
miker65
Надеюсь, Гончаренко озвучит игрокам на этом собрании, что задачу попасть в Лигу Чемпионов никто не снимал.
19:03