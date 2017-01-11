Гончаренко проведет командное собрание с игроками ЦСКА

Сегодня на сборе ЦСКА в Кампоаморе состоится первое командное собрание, которое проводит новый главный тренер Виктор Гончаренко. Оно пройдет после вечерней тренировки, посвященной упражнениям в тренажерном зале и беговой работе на полях для гольфа. Напомним, что в Испании на первом сборе армейцы работают в двухразовом режиме. (Дмитрий СИМОНОВ)