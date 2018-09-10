Гончаренко оценил дебют Нисимуры в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют за команду японского форварда Такумы Нисимуры. 21-летний игрок провел первый матч за армейцев, выйдя в стартовом составе и проведя 63 минуты в товарищеской игре с "Арсеналом" (1:2).

- Учитывая, что Такума только несколько дней с нами тренируется, он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал, - сказал Гончаренко в интервью пресс-службе ЦСКА. -Он хорошо вступал в отбор и правильно открывался и взаимодействовал с командой в целом. Повторю, когда он устал, то пошли ошибки, но мы посмотрели на него в боевых условиях. Мы понимаем, что акклиматизацию и адаптацию он пройдет. Надеемся, что он нам поможет, так как у него достаточно сильных качеств.

ЦСКА проиграл "Арсеналу"