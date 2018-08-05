Гончаренко объяснил поражение ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что армейской команде необходимо обрести баланс. Сегодня москвичи уступили "Ростову" в матче 2-го тура РПЛ (0:1).

- Нам надо улучшать организацию игры, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Хромает начало и развитие атаки. У нас новая команда, пока мы не нащупали связи - это вопрос времени. ЦСКА необходимо обрести баланс. Замены? Пока готовность у Ахметова и Эрнандеса не та, которая нам нужна: они играли эпизодами, а хотелось бы, чтобы их хватало хотя бы на 60 минут.