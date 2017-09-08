Гончаренко объяснил, почему Жамалетдинов вышел в стартовом составе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в гостевом матче 9-го тура премьер-лиги над "Амкаром" (1:0) подчеркнул, что его команде было непросто вскрывать оборону соперника. Единственный гол забил 20-летний Тимур Жамалетдинов, который впервые вышел в стартовом составе.
– Мы знали, что "Амкар" достаточно вязко играет, обороняется большим количеством футболистов, – приводит официальный сайт армейцев слова Гончаренко. – Важно было найти просвет и забить. В первом тайме мы, может, медленно играли. Во втором забили, могли тут же увеличить преимущество. Если не успокаиваешь игру вторым голом, то жди момента у своих ворот, но выручил Акинфеев. В целом предпосылок для голов у нас было больше, чем у соперника.
– ЦСКА неторопливо играл, много владел мячом. Связываете ли это с выступлениями на два фронта, экономией энергии?
– Чтобы игра смотрелась на хороших скоростях, обе команды должны действовать в атакующем ключе. Если одна глубоко обороняется, скорость игры невысокая.
– С чем связан выход в старте именно Тимура Жамалетдинова?
– После возвращения из сборных игроки в разном состоянии. У нас есть группа хорошо подготовленных футболистов, в число которых входит Жамалетдинов. В такой ситуации лучше выпустить игрока, который всю паузу был с нами, и мы знаем его состояние.
Трансляция матча "Амкар" – ЦСКА
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #АмкарЦСКА 0:1 52' Тимур Жамалетдинов pic.twitter.com/bHZgsAE1ZV– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-znali-chto-amkar-igraet-vyazko/