Гончаренко - о поражениях ЦСКА: "Не хватило ротации"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что команде не хватило состава для успешного выступления на нескольких фронтах.

- Как я уже сказал, через эти качели надо пройти, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. - Летний подготовительный период получился скомканным, поскольку в тот период команда только формировалась. По ходу сезона на долгий срок выбывали важные футболисты – Абель Эрнандес, Кристиян Бистрович, Георгий Щенников. В результате при насыщенном календаре нам немного не хватало ротации. Говорю все это вовсе не в качестве оправдания, а только для того, чтобы привести объективные факты. Как бы то ни было, поражения заставляют внимательнее посмотреть на какие-то вещи. Они многому учат, важно сделать правильные выводы и двигаться дальше.