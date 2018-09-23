21:14 | Футбол — РПЛ

Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча со "Спартаком"

Обсудить
2

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча с "Спартаком" (1:1). Сразу после игры специалист улетел в Белоруссию на похороны президента БАТЭ Анатолия Капского, скончавшегося 22 сентября. В послематчевой пресс-конференции вместо Гончаренко примет участие Сергей Овчинников

 

Обсудить
2
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...