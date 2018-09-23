Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча с "Спартаком" (1:1). Сразу после игры специалист улетел в Белоруссию на похороны президента БАТЭ Анатолия Капского, скончавшегося 22 сентября. В послематчевой пресс-конференции вместо Гончаренко примет участие Сергей Овчинников.

В послематчевой пресс-конференции вместо Виктора Михайловича примет участие Сергей Овчинников - главный тренер уехал в аэропорт и срочно вылетает в Минск в связи со смертью друга – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 сентября 2018 г.