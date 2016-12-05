15:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гончаренко не объявлял игрокам "Уфы" о своем уходе в ЦСКА

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По информации "СЭ", главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко не объявлял футболистам, что зимой покинет команду. Об этом перед матчем 17-го тура премьер-лиги с "Томью" (1:0) сообщил местный корреспондент канала "Наш футбол".

Напомним, у ЦСКА есть опция возврата специалиста. Ранее появилась информация, что после матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" наставник армейцев Леонид Слуцкий может покинуть свой пост, и в этом случае его сменит как раз Гончаренко. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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