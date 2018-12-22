18:43 | Футбол — РПЛ

Гончаренко назвал составляющие успеха тренерской деятельности

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко заявил, что двумя ключевыми составляющими успеха тренерской деятельности являются компетенция и страсть. 41-летний специалист был признан лучшим тренером Белоруссии в 2018 году.

- Составляющие успеха - это компетенция и страсть, - сказал Гончаренко в интервью Ассоциации белорусской федерации футбола. - Компетенция - это пополнение багажа каждый год. Нужно интересоваться новинками и пополнять базу. Кроме того, все должно делаться со страстью. Если ее нет, то тяжело добиваться результатов.

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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