22:47 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гончаренко - лучший тренер Белоруссии-2016

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко назван лучшим тренером Белоруссии 2016 года, сообщает pressball.by. За него отдали голоса 135 респондентов из 422. Это уже шестой подобный успех для специалиста, и по этому показателю он вышел на первое место, обогнав Юрия Пунтуса с пятью победами. В сезоне-2015/16 он входил в штаб ЦСКА и выиграл с ним чемпионат России. Летом он возглавил "Уфу", с которой завершил осеннюю часть чемпионата на восьмом месте. 

По информации СМИ, Гончаренко покидает "Уфу" и зимой сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Сам специалист эту информацию не подтвердил. 

Второе место в голосовании (53 очка) занял победитель прошлого года - наставник БАТЭ Александр Ермакович, третье - тренер "Минска" Георгий Кондратьев.

Опрос

Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
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Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/250514

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