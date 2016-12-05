Гончаренко - лучший тренер Белоруссии-2016

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко назван лучшим тренером Белоруссии 2016 года, сообщает pressball.by. За него отдали голоса 135 респондентов из 422. Это уже шестой подобный успех для специалиста, и по этому показателю он вышел на первое место, обогнав Юрия Пунтуса с пятью победами. В сезоне-2015/16 он входил в штаб ЦСКА и выиграл с ним чемпионат России. Летом он возглавил "Уфу", с которой завершил осеннюю часть чемпионата на восьмом месте.

По информации СМИ, Гончаренко покидает "Уфу" и зимой сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Сам специалист эту информацию не подтвердил.

Второе место в голосовании (53 очка) занял победитель прошлого года - наставник БАТЭ Александр Ермакович, третье - тренер "Минска" Георгий Кондратьев.