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Гончаренко и Онопко сыграли в падел-теннис

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Клубная пресс-служба ЦСКА опубликовала видео матча тренеров команды в падел-теннис. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко и тренер по физподготовке Паулино Гранеро сыграли против старшего тренера Сергея Овчинникова и физиотерапевта Давида Диаса Куэля.

Падел-теннис – это разновидность большого тенниса, в который играют специально разработанной ракеткой (гораздо легче ракеток для бадминтона или большого тенниса, по весу она не сильно отличается от ракетки для пинг-понга).

Корт для падела, по сравнению с обычным теннисным кортом, тоже меньше, поэтому в игре используются стены и сетка натянута ниже. Падел-корт представляет собой прямоугольную площадку размером 20х10 метров. Для одиночной и парной игры используется площадка одного и того же размера.

 

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Материалы REN-TV

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