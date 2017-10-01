Голы в матче "Локомотив" - "Динамо". Видео

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил первый мяч в игре 12-го тура чемпионата России против "Динамо". Португалец отличился на 24-й минуте, успешно сыграв на добивании.

На 33-й минуте Алексей Миранчук пробил издалека, после чего в районе 11-метровой отметки началась борьба за мяч. Эдер смог забрать его, вышел 1 на 1 с вратарем бело-голубых Антоном Шуниным и отправил мяч в ворота.

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"