Голы в матче "Локомотив" - "Динамо". Видео

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил первый мяч в игре 12-го тура чемпионата России против "Динамо". Португалец отличился на 24-й минуте, успешно сыграв на добивании.
На 33-й минуте Алексей Миранчук пробил издалека, после чего в районе 11-метровой отметки началась борьба за мяч. Эдер смог забрать его, вышел 1 на 1 с вратарем бело-голубых Антоном Шуниным и отправил мяч в ворота.
Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 1:0 24' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/PIgLBduiPw– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 2:0 33' Эдер pic.twitter.com/AV1TxNdCm2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.