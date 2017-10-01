Голы в матче "Анжи" - "Зенит". Видео

Полузащитник "Анжи" Олег Данченко открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России против "Зенита" на 20-й минуте.

Спустя 37 минут ответный результативный удар после подачи с углового головой нанес нападающий питерцев Александр Кокорин.

Но спустя еще две минуты махачкалинцы вновь повели в счете. Выход один на один с вратарем реализовал хавбек Адлан Кацаев.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"