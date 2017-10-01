Голы в матче "Анжи" - "Зенит". Видео

Полузащитник "Анжи" Олег Данченко открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России против "Зенита" на 20-й минуте.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 1:0 20' Олег Данченко pic.twitter.com/XYk0adTgsH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
Спустя 37 минут ответный результативный удар после подачи с углового головой нанес нападающий питерцев Александр Кокорин.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 1:1 57' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/600bJ8wuUD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
Но спустя еще две минуты махачкалинцы вновь повели в счете. Выход один на один с вратарем реализовал хавбек Адлан Кацаев.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 2:1 59' Адлан Кацаев pic.twitter.com/ETqgP5mhHw– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.