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20:30 | Футбол — РФПЛ

Голы в матче "Анжи" - "Зенит". Видео


Полузащитник "Анжи" Олег Данченко открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России против "Зенита" на 20-й минуте.

Спустя 37 минут ответный результативный удар после подачи с углового головой нанес нападающий питерцев Александр Кокорин.

Но спустя еще две минуты махачкалинцы вновь повели в счете. Выход один на один с вратарем реализовал хавбек Адлан Кацаев.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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