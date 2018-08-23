Голы со своей половины и ножницами через себя. Как забивают в молодежном первенстве РПЛ

В матче четвертого тура молодежного первенства чемпионата России было забито сразу два эффектных гола. Егор Голенков из "Крыльев Советов" в игре с "Локомотивом" (2:0) забил гол со своей половины поля.

Михаил Яковлев из "Рубина" отличился в падении через себя в матче с "Ахматом" (2:3).