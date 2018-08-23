Голы со своей половины и ножницами через себя. Как забивают в молодежном первенстве РПЛ

В матче четвертого тура молодежного первенства чемпионата России было забито сразу два эффектных гола. Егор Голенков из "Крыльев Советов" в игре с "Локомотивом" (2:0) забил гол со своей половины поля.
Михаил Яковлев из "Рубина" отличился в падении через себя в матче с "Ахматом" (2:3).
🚀 Вот что ты пропускаешь, когда не ходишь на матчи молодёжек!– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 23 августа 2018 г.
🔝 В 4-м туре @golenkov17 из @fckssamara и Михаил Яковлев из @fcrk забили вот такие шедевры! #молодёжноепервенство pic.twitter.com/pMxAuEsyA9