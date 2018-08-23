22:15 | Футбол — РПЛ

Голы со своей половины и ножницами через себя. Как забивают в молодежном первенстве РПЛ


В матче четвертого тура молодежного первенства чемпионата России было забито сразу два эффектных гола. Егор Голенков из "Крыльев Советов" в игре с "Локомотивом" (2:0) забил гол со своей половины поля. 

Михаил Яковлев из "Рубина" отличился в падении через себя в матче с "Ахматом" (2:3).

 

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