Голы Оланаре и Дзагоева принесли ЦСКА победу над "Тосно"

ЦСКА обыграл "Тосно" со счетом 2:1 в гостевом матче 5-го тура чемпионата России. В составе армейцев свой первый мяч в сезоне забил нападающий Аарон Оланаре. Второй мяч на счету вышедшего на замену полузащитника Алана Дзагоева.
Второй матч подряд ворота ЦСКА защищал 20-летний голкипер Илья Помазун. Капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев не полетел в Санкт-Петербург и продолжает восстанавливаться после травмы капсульно-связочного аппарата левого колена.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Тосно" (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:0)
Голы: Оланаре, 49 (0:1). Заболотный, 56 (1:1). Дзагоев, 62 (1:2).
"Тосно": Юрченко, Абазов (Мелкадзе, 58), Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Нуну Роша, Марков (Трошечкин, 64), Заболотный.
"ЦСКА": Помазун, Васин, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Головин (Дзагоев, 57), Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Набабкин, Чалов (Витинью, 57), Оланаре.
Предупреждение: Васин, 86.
Судьи: Москалев (Воронеж). Березнев (Ростов-на-Дону), Колосков (Уфа).
9 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Тень Мастера
spetrov-------- ДА ВОТ И ПОДКУПАЮТ ЖЕЛАНИЕМ БОРОТЬСЯ. А ещё тем что там нет ХалкоВитселей за сотни кк.
22:15
spetrov
...Хочется, чтобы с СКА пободался. А то уж совсем неуверенно начали.
22:13
spetrov
Тень Мастера +1. Нравятся такие команды. Типа Тосно, Урала того же. Звезд не хватающие, но борющиеся.
22:12
Тень Мастера
Тосно приличная команда. Кому то по любому ножку подставит.
22:09
Баск
Первый гол ЦСКА из офсайда. Игрок, попавший в штангу перед голом, был в офсайде. Судья -лох.
22:08
Slim Taller
Хотел посмотреть этот матч,но услышал Орлова.Пришлось смотреть другой матч.
22:06
spetrov
Армейцев с победой. Отметились, 3 очка привезли. Команда у соперника не сказать, что простая. Но в исходе следующего матча уверенности совсем нет.
22:04
Thomas_Boy_
Хорошо только то, что взяли 3 очка.
22:02
higagy
Лучшим был дядя Гена.
22:00
Helicopter
Набабкин молодец, старался. Резерв слабый невероятно. С Победой.
22:00
Патриот Сибири
Единственное русское класико в туре, в котором зашел верх.
21:59
foreverCSKAforever
С победой, армейцы!!! Набабкин и Оланаре порадовали. Желанием играть. Помазун уже лучше.
21:56