Голы Оланаре и Дзагоева принесли ЦСКА победу над "Тосно"

ЦСКА обыграл "Тосно" со счетом 2:1 в гостевом матче 5-го тура чемпионата России. В составе армейцев свой первый мяч в сезоне забил нападающий Аарон Оланаре. Второй мяч на счету вышедшего на замену полузащитника Алана Дзагоева.

Второй матч подряд ворота ЦСКА защищал 20-летний голкипер Илья Помазун. Капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев не полетел в Санкт-Петербург и продолжает восстанавливаться после травмы капсульно-связочного аппарата левого колена.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Тосно" (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:0)

Голы: Оланаре, 49 (0:1). Заболотный, 56 (1:1). Дзагоев, 62 (1:2).

"Тосно": Юрченко, Абазов (Мелкадзе, 58), Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Нуну Роша, Марков (Трошечкин, 64), Заболотный.

"ЦСКА": Помазун, Васин, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Головин (Дзагоев, 57), Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Набабкин, Чалов (Витинью, 57), Оланаре.

Предупреждение: Васин, 86.

Судьи: Москалев (Воронеж). Березнев (Ростов-на-Дону), Колосков (Уфа).

9 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" - ЦСКА