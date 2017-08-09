21:53 | Футбол — РФПЛ

Голы Оланаре и Дзагоева принесли ЦСКА победу над "Тосно"

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ЦСКА обыграл "Тосно" со счетом 2:1 в гостевом матче 5-го тура чемпионата России. В составе армейцев свой первый мяч в сезоне забил нападающий Аарон Оланаре. Второй мяч на счету вышедшего на замену полузащитника Алана Дзагоева.

Второй матч подряд ворота ЦСКА защищал 20-летний голкипер Илья Помазун. Капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев не полетел в Санкт-Петербург и продолжает восстанавливаться после травмы капсульно-связочного аппарата левого колена.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Тосно" (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:0)

Голы: Оланаре, 49 (0:1). Заболотный, 56 (1:1). Дзагоев, 62 (1:2).

"Тосно": Юрченко, Абазов (Мелкадзе, 58), Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Нуну Роша, Марков (Трошечкин, 64), Заболотный.

"ЦСКА": Помазун, Васин, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Головин (Дзагоев, 57), Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Набабкин, Чалов (Витинью, 57), Оланаре.

Предупреждение: Васин, 86.

Судьи: Москалев (Воронеж). Березнев (Ростов-на-Дону), Колосков (Уфа).

9 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Тень Мастера

spetrov-------- ДА ВОТ И ПОДКУПАЮТ ЖЕЛАНИЕМ БОРОТЬСЯ. А ещё тем что там нет ХалкоВитселей за сотни кк.

22:15

spetrov

...Хочется, чтобы с СКА пободался. А то уж совсем неуверенно начали.

22:13

spetrov

Тень Мастера +1. Нравятся такие команды. Типа Тосно, Урала того же. Звезд не хватающие, но борющиеся.

22:12

Тень Мастера

Тосно приличная команда. Кому то по любому ножку подставит.

22:09

Баск

Первый гол ЦСКА из офсайда. Игрок, попавший в штангу перед голом, был в офсайде. Судья -лох.

22:08

Slim Taller

Хотел посмотреть этот матч,но услышал Орлова.Пришлось смотреть другой матч.

22:06

spetrov

Армейцев с победой. Отметились, 3 очка привезли. Команда у соперника не сказать, что простая. Но в исходе следующего матча уверенности совсем нет.

22:04

Thomas_Boy_

Хорошо только то, что взяли 3 очка.

22:02

higagy

Лучшим был дядя Гена.

22:00

Helicopter

Набабкин молодец, старался. Резерв слабый невероятно. С Победой.

22:00

Патриот Сибири

Единственное русское класико в туре, в котором зашел верх.

21:59

foreverCSKAforever

С победой, армейцы!!! Набабкин и Оланаре порадовали. Желанием играть. Помазун уже лучше.

21:56