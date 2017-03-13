Голы Мамаева и Вандерсона принесли "Краснодару" победу над "Локомотивом"

В матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде добыл волевую победу над "Локомотивом" – 2:1. У хозяев отличился Владислав Игнатьев. У "быков" по голу записали на свой счет Вандерсон и Павел Мамаев, не игравший в премьер-лиге с 23 октября прошлого года.
При этом гости завершали встречу в меньшинстве после травмы Торнике Окриашвили, так как на тот момент у них не осталось замен. Этот успех позволил краснодарцам подняться на четвертое место в турнирной таблице. "Локомотив" занимает десятую позицию.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Краснодар" – 1:2 (1:0)
Голы: Игнатьев, 36 (1:0). Мамаев, 56 (1:1). Вандерсон, 64 (1:2).
"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Янбаев, И.Денисов, Фернандеш, Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук, В.Денисов, Майкон.
"Краснодар": Синицын, Калешин, Гранквист, Налду, Рамирес, Перейра (Каборе, 65), Шишкин, Газинский, Жигулев (Мамаев, 55), Классон (Окриашвили, 73), Вандерсон.
Предупреждение: Синицын, 90+5.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).
13 марта. Москва. Стадион "Локомотив".
Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 марта 2017 г.
#НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЛокоКраснодар 1:1 56' Павел Мамаев pic.twitter.com/3p0v3Vr3z5
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЛокоКраснодар 1:2 64' Вандерсон pic.twitter.com/Yk8jNXLcu7– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 марта 2017 г.
gayduk
А Шпалыч снова обосрамшись!
21:30
hadzipanagis
спасибо, Краснодар!!! браво! все-таки опыт игры в еврокубках - закаляет команды! Ростов, давай поднажми! ждем осенью в еврокуках тоже!!!
21:30
Niсk
мастерство не пропьешь
21:29
МачоМэн
ура
21:27